買下兄弟象？中華郵政因這作罷

我要評比

中華郵政公司，當年差點買下兄弟象。圖為中信兄弟球星「恰恰」彭政閔。（資料照，中信兄弟提供）

立法院今天舉行教育及文化委員會，立委黃國書爆料，2013年中華職棒兄弟象隊求售時，當時最大「咖」的買主，不是中信金控集團，而是中華郵政公司，只因為卡在沒有法源依據而作罷。

中職兄弟象在2013年尋求買主時，浮上檯面的買主，包括麗寶建設、中信金控集團等，不過，當時最大的買主是資本額達到7兆的中華郵政公司。立委黃國書表示，當時中華郵政非常有意願、只因沒有法源依據，才會被中信金控買走。

黃國書表示，如果因為沒有法源而讓國、公營事業不能投入運動產業，實在太可惜了，他呼籲，趕快修正運動產業發展條例第七條，促使各級政府與公營事業配合國家政策及運動產業發展而進行投資。

包括日本仙台政府、泰國的國營單位都有投資足球隊，黃國書質詢國營會可以比照辦理投入運動產業嗎？國營會出席的官員表示，如果法源修正通過，國營會就可以配合辦理。

(中時)