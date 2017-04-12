買下兄弟象？中華郵政因這作罷
立法院今天舉行教育及文化委員會，立委黃國書爆料，2013年中華職棒兄弟象隊求售時，當時最大「咖」的買主，不是中信金控集團，而是中華郵政公司，只因為卡在沒有法源依據而作罷。
中職兄弟象在2013年尋求買主時，浮上檯面的買主，包括麗寶建設、中信金控集團等，不過，當時最大的買主是資本額達到7兆的中華郵政公司。立委黃國書表示，當時中華郵政非常有意願、只因沒有法源依據，才會被中信金控買走。
黃國書表示，如果因為沒有法源而讓國、公營事業不能投入運動產業，實在太可惜了，他呼籲，趕快修正運動產業發展條例第七條，促使各級政府與公營事業配合國家政策及運動產業發展而進行投資。
包括日本仙台政府、泰國的國營單位都有投資足球隊，黃國書質詢國營會可以比照辦理投入運動產業嗎？國營會出席的官員表示，如果法源修正通過，國營會就可以配合辦理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。