楊泮池不續任校長案 台大23日討論

台大校長楊泮池日前表達不續任意願，台大今天表示，23日將召開臨時校務會議討論因應方式，如後續遴選新校長的進程、校長6月任期屆滿後的代理問題等。

科技部和教育部日前公布台大學術倫理案審議結果，認為台大校長楊泮池未違反學術倫理，但教育部認為楊泮池身為合作者之一，在論文大量勘誤的異常下，仍未有所察覺；擔任第二作者並於2008年期刊2度勘誤時任醫學院長，未警覺調查並採積極作為，「有應注意而未注意的責任」。

楊泮池在台大3月校務會議上表示，為了不讓台大繼續受誤解與攻擊，因此表達不續任的意願，6月任期屆滿後將不再續任校長，台大校務會議也決定，4月中旬召開臨時校務會議因應。

台灣大學主任秘書林達德表示，上週程序委員會開會，根據校務會議決議，預定在4月23日上午召開臨時校務會議，討論校長楊泮池不續任案的因應方式。

林達德指出，當天主要提案就是有關楊泮池表達不續任校長，討論校務會議如何因應，提案建議包括由校務會議組成專案小組，擬具對各界的說明，表達台大應有的立場；同時請相關單位即時依規定成立校長遴選委員會，辦理新任校長遴選事宜。

林達德表示，除了討論後續遴選新校長的時程外，在新校長上任前，可能會由副校長代理，但因副校長代理校長職務並無明確順位，因此當天可能也會討論由哪一位副校長代理校長職務，有可能是行政副校長或學術副校長其中之一，確定代理人後將提報教育部核備。1060412

(中央社)