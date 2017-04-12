沖之鳥仍存爭議 外交部：漁民去有風險

外交部今天表示，日前在東京召開的台日漁業工作小組會議，雙方意見仍有不同，漁民到沖之鳥仍有風險。

亞東關係協會秘書長蔡明耀在立法院外交及國防委員會上回應民進黨籍立委莊瑞雄質詢時表示，確保漁民作業權一直是政府努力目標，但9日舉行的會議沒有獲得雙方都能接受的結果。

他表示，漁民在東海釣魚台海域捕魚沒有問題，在特別協議範圍內已經解決。但若超越到日本經濟海域（EEZ），日方一定會取締，漁民到沖之鳥還是有風險。

蔡明耀說，日本對經濟海域態度目前非常強硬，台灣也不同意讓步，這方面雙方意見仍有不同。

對台菲海域問題，外交部次長李澄然表示，與菲律賓的爭議海域，外交部會持續跟菲律賓談判，找出妥善方案。

台日第一次「漁業合作工作小組會議」9日在日本舉行，外交部10日表示，雙方對「沖之鳥」議題立場不同，會議中「充分意見交換」，對促進相互理解有幫助。1060412

(中央社)