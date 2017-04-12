世大運揮國旗 林德福：觀眾席可以

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體育署長林德福（圖）12日上午在立法院教育文化委員會備詢，被問到世界大學運動會在台北，觀眾席是否能帶國旗進場，林德福回應「國旗可以」。中央社記者吳家昇攝 106年4月12日

體育署長林德福今天上午在立法院教育文化委員會備詢，被問到世界大學運動會在台北，觀眾席是否能帶國旗進場，林德福回應「國旗可以」。

針對言論自由、賽會秩序的議題，立法委員吳思瑤質詢林德福，去年亞洲盃足球賽、亞洲青棒賽、冰球錦標賽等都發生政治性標語在運動場邊的爭議。

吳思瑤認為「當家不鬧事」，體育署應該在言論自由與賽會秩序找到平衡，建議在賽場之外設置「意見專區」，保障言論自由。

林德福答覆，體育署跟國際大學運動總會（FISU）溝通順暢，參加國際賽還是要尊重大會的規定，遵守奧會模式，體育不是陳抗區，但是有意見專區也是不錯的看法，會視狀況把它導入。1060412

(中央社)