台南降雨持續 水庫蓄水仍偏低
已進入第一階段限水措施的台南地區，從昨天晚上開始出現比較明顯雨勢，南區水資源局也在主要水庫區實施人工增雨，蓄水略有進帳，但進水量並不多，約可支應1天的用水量。
台南地區水情吃緊，各界都期盼這波鋒面能帶來一些雨量。昨晚起陸續出現較為明顯的雨勢，至今天中午前仍持續中；但各水庫主要集水區的降雨已變得比較小了。
經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源表示，昨天晚間在曾文、南化、烏山頭水庫都進行了人工增雨作業；到今天上午7時為止，南化及曾文水庫集水區的降雨量都約為30毫米。至中午前雖仍有降雨，但已經轉小。
簡振源指出，從降雨情況來看，預估曾文水庫可增加蓄水約70萬立方公尺、南化水庫約可增加30萬立方公尺，約是1天的出水量。但因平地也有降雨，可節省農業灌溉用水；加上高雄甲仙攔河堰的流量也有增加，透過越域引水也能為南化水庫帶來一些水量。
他說，根據中央氣象局的預測，這波降雨可能持續到明天上午，希望能再為集水區帶來一些雨量。
至中午12時為止，曾文水庫水位標高200.65公尺，蓄水率21.68％，與烏山頭水庫合計有效蓄水量約1億6600多萬立方公尺。南化水庫水位標高163.92公尺，蓄水率30.34％，有效蓄水量2882萬立方公尺。1060412
(中央社)
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