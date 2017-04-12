又見急診暴力 醉漢涉嗆「堵人！」
大甲李綜合10日發生急診室暴力，48歲的酒醉柯姓男子，疑被醫護人員診視壓胸時感到不舒服，揮手打中李姓護理師臉頰及林姓醫師下巴，林、李認柯未醒酒不加追究，不料，柯嫌出院走出急診室後竟又返回涉對林醫師咆哮說，「我要去堵你！」林、李倆人憤而提告，警方訊後依醫療法、傷害、恐嚇及妨害名譽移送法辦。
大甲李綜合行政副院長林榮輝表示，醉倒在路邊的柯姓男子，9日晚間10時許由消防局救護車載至醫院急診室，施以頭部CT、腹部超音波及點滴治療，10日早上7時，36歲李護理師對臥床的柯進行意識評估，不知何故，柯大幅揮手打中李左臉頰；隔了50分鐘，林醫師前往柯身邊診視，也遭受同樣情形並被揮中下巴，但林、李認為柯未醒酒，並不以為意且不加追究。
林榮輝說，柯男家人8時辦離出院後走出急診室門口，柯男竟又返回對護理站的林醫師大聲咆哮說，「我要去驗傷，我要去告你，你最好不要下班、我要去堵你！」此時，醫院保全趕緊將柯架開，以防止有衝動行為發生，林醫師心生畏懼，感到被威脅，決定對柯提出告訴。
大甲警分局表示，嗜酒的柯嫌以打零工維生，常常喝得爛醉如泥，有酒駕前科，柯向供稱，因為被醫護人員壓胸時感到不舒服，才會揮手打到人；警方展現醫療暴力執法決心，立即以現行犯逮捕柯嫌，訊後依醫療法、傷害、恐嚇及妨害名譽移送法辦。
(中時)
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