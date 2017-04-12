陌生男子要女童跟他回家 警急追怪叔叔下落
嘉義縣朴子市傳出有不知名男子隨機問女童要不要跟她回家，涉嫌違反性騷擾防治法，且犯案地點就在朴子分局旁的便利商店，事後女童母親將女兒的遭遇PO上臉書社團，提醒民眾多留意，已引發不少家長恐慌，目前警方已鎖定特定對象，將約談怪叔叔到案。
昨有家長PO網，指女兒傍晚5點半走路到學校附近一間超商，途中1名年約40多歲男子突然走近，問她「「要不要到我家？」女童當場拒絕，男子竟對女童說：「你這樣我會很傷心！」，受到驚嚇的女童馬上走進超商，沒想到怪叔叔也尾隨進來，在超商來回走動，過程中數度走到她身邊，但沒有再對她言語騷擾，之後女童因實在很害怕，擔心又被怪叔叔纏上，快步跑回家告訴父母親她的遭遇。
事後女童母親將女兒遭遇PO在臉書，呼籲家長及小朋友要特別注意，以免成了受害者。
(中時)
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