過關斬將玩科學 嘉義縣全民科學週熱鬧開跑

嘉義縣全民科學週熱鬧開跑（余信賢攝）

嘉義縣全民科學週熱鬧開跑，嘉義縣長張花冠在旁仔細觀看學生的作品（余信賢攝）

嘉義縣全民科學週熱鬧開跑（余信賢攝）

嘉義縣全民科學週12日在水上國中熱鬧開跑，來自18鄉鎮市53所學校高達1萬3千多名學生與縣長張花冠、水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、林沐惠等人一同挑戰41個創意科學關卡，張花冠強調，要有科學及創新的精神，才不會被世界淘汰。

科學週活動現場，張花冠與劉敬祥等人挑戰今年41個創意科學關卡，當學生們運用科學原理來點亮不同顏色燈管時，張花冠大讚同學很有創意，打趣的說可以拿到明年台灣燈會使用，其他來賓與參與學生都實際動起手來體驗科學帶來的樂趣，讓參加的人都學到不少實用的知識。

張花冠致詞時特別以電動汽車特斯拉及機器人Pepper做為例子，告誡學子若拒絕創新科學將來會很難存活，並指出從過去電腦打字到現在E-MAIL甚至LINE，科技發展越來越快，也改變了生活，因此接觸、探索科學對現代學生來說相當重要，也讓科學週活動能激發出不同學校同學的創新思維。

教育處長王建龍說，縣政府努力經營嘉義縣自然史教育館、北回太陽館、鰲鼓濕地園區等富科學教育意涵的場域，鼓勵各校教學團隊與嘉義大學化學實驗室合作、透過研習進行校際交流、共同規劃此次闖關活動，讓大小縣民就近參加、體驗生活科學，進一步將科學普及化。

(中時)