川普競選支票恐跳票 匯率黑名單料無陸
美國總統川普的高級外部經濟顧問今天表示，川普政府這個月不太可能將中國大陸打入匯率操縱國的黑名單中，同時在國會闖關失利的健保改革法案，恐怕會繞一大圈回到原點。
川普政府預定在4月中旬發表匯率報告，其中將包括是否將大陸列入匯率操縱國。黑石集團（BlackstoneGroup）董事長兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）今天接受彭博電視訪問時說，「我懷疑那會發生。」
同時，川普還計劃大幅修改稅法，將採取較「試圖在17天內通過健保法案更謹慎合乎邏輯的途徑」。稅改法案「不會那樣蠻幹」。
蘇世民擔任川普企業執行長顧問委員會「策略暨政策論壇」（Strategic and Policy Forum）主席，今天在白宮主持這個論壇的第二次會議。川普在這項會議中說道：「我們的議題重點是創造優質和高收入就業。」
蘇世民說，在他今天和川普總統及5位內閣閣員或CEO會議上，並沒有提到大陸。
聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天在電話會議上告訴記者，川普應該把大陸打入匯率操縱國，施壓大陸領袖結束對鋁及其他商品產業補貼。川普在打擊大陸侵犯美國智慧財產權，及要求大陸更全面開放市場方面不夠力。
這位紐約州民主黨參議員表示，「我想不起他們有對中國採取任何1項行動，搶救任何1個飯碗。」
蘇世民預測川普在競選期間開出把大陸打入匯率操縱國的競選支票可能會跳票。蘇世民表示，川普上週在佛羅里達馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部款待來訪的習近平，是「不錯的會面」。1060412
(中央社)
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