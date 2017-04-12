俞大?主持巴拉圭淡水白鯧繁養殖觀摩日

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駐巴拉圭大使俞大?與巴國農牧部長巴魯哈（Juan Carlos Baruja），於當地時間11日共同主持「淡水白鯧繁養殖計畫」觀摩日活動。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 106年4月12日

駐巴拉圭大使俞大?與巴國農牧部長巴魯哈（Juan Carlos Baruja），於當地時間11日共同主持「淡水白鯧繁養殖計畫」觀摩日活動。

計畫所在地山脈省（Cordillera）省省長羅培茲（Carlos Lopez）、Eusebio Ayala市市長Eladio Giret、農牧部畜牧次長麥迪納（Marcos Medina）、鄉村協會基金會、外交部、伊泰布基金會代表、各省農漁民組織、大學院校水產養殖系師生、平面與電子媒體等，共計800餘人出席，迴響熱烈，文宣效果良好。

其間，俞大?與巴魯哈簽署致贈鄉村協會與伊泰布基金會5萬尾白鯧魚苗議事錄，嘉惠偏鄉弱勢水產養殖戶。然後共同檢視計畫執行成效，以及自台灣引進的科技養殖系統與設施，並為新建置的3口示範魚池剪綵。午間另由巴國廚藝學校示範白鯧魚、虎皮鴨嘴魚料理供與會人士品嚐。

俞大?致詞時表示，彼此邦誼篤睦、合作密切，當天活動適逢兩國建交60週年舉辦，意義非凡，藉此向各界展現技術合作的最佳成果。

他欣見經過國合會在巴推動淡水魚種繁養殖計畫的多年耕耘後，水產養殖業漸朝多樣化、量產化發展，魚類健康蛋白質日益受到歡迎，肯定巴國農牧部的付出與貢獻，中華民國樂願持續予以扶植，創造農漁戶營收。

巴魯哈推崇台灣竭力助巴發展科技農業，巴政府至為珍視本計畫的豐碩成果，並即日簽署決議文，制定4月11日為「巴國白鯧魚日」（Dia Nacional de Pacu）。1060412

(中央社)