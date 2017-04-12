前瞻計畫北市掛零 藍委籲柯文哲發聲爭取

國民黨立委李彥秀（左）等人12日說，台北市在前瞻計畫中完全掛零，台北市長柯文哲卻完全不出聲，質疑柯為爭取明年連任，而與民進黨達成默契，籲柯應出聲爭取經費建設北市。中央社記者吳家昇攝 106年4月12日

國民黨立委李彥秀等人今天說，台北市在前瞻計畫中完全掛零，台北市長柯文哲卻完全不出聲，質疑柯為爭取明年連任，而與民進黨達成默契，籲柯應出聲爭取經費建設北市。

對此，台北市政府發言人劉奕霆回應說，市府仍會積極向中央政府爭取，柯文哲已指示副市長林欽榮作為北市府召集人，指派府級官員參與立院舉行之公聽會。

國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗、立委李彥秀、蔣乃辛等人今天在立法院召開「台北0前瞻，首都沒發展」記者會，質疑柯文哲為求連任，而對台北市未獲前瞻計畫經費一事保持沉默。

曾銘宗指出，前瞻基礎建設分配給綠營執政縣市達新台幣4973.64億元，6都中民進黨執政的高雄、台南、台中、桃園，分食超過6成的資源共3599億元，但人口最多的新北市只分配到203億元，首都台北市則是0。

李彥秀指出，台北市在前瞻計畫中完全掛零，但柯文哲卻完全不講話，質疑柯文哲為了明年跟民進黨合作爭取連任，而跟行政院上下交相賊，完全忽略台北市發展及市民需求，她擔心台北市的競爭力往後退。

李彥秀說，在中央發布前瞻發展計畫之前，曾透過管道向北市府索取希望爭取的計畫內容，盼助一臂之力，但北市府卻遲不肯提供資料，顯見柯市府根本無心爭取，盼柯文哲應用力爭取，也希望中央是以專業的評估，不是政治的綁樁。

蔣乃辛表示，台北市申請800多億元，核定是零，但北市府卻一點聲音都沒，難怪外界傳言柯文哲已跟民進黨談好所以安靜不講話，呼籲柯文哲為了台北市民的福祉、市政建設，站起來向中央喊話爭取經費建設北市，不要只為了自己未來的選舉。

曾銘宗 北市府報了9項計畫共878億，但都未取得中央同意，他認為柯文哲是否睡到不省人事，或是裝睡叫不醒，盼柯文哲醒來向中央爭取相關經費。1060412

(中央社)