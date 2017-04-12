川普叫陣北韓：我已派出無敵艦隊

美國總統川普今天在福斯新聞網（Fox News）多次指出，北韓領導人金正恩在做「錯誤的事」，稱美國已朝緊繃的朝野半島派出強大的艦隊。北韓反嗆，核武目光已集中對美。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，被問到金正恩是否為心智健全的人（mentally fit），川普告訴福斯新聞網：「我不知道、我不知道。我不認識他，但他正在做錯誤的事。」

川普聲稱美國一支戰力強大的海軍打擊群已在前往朝鮮半島的路上，但當採訪人員問及可能的計畫內容是什麼時，川普卻又將話題岔開，大談美軍強大陣容而未說細節。

川普說：「我們正派出一支無敵艦隊（armada），非常強大。我們有潛艦，戰力可觀，我可以告訴你，這遠比航空母艦還強。我們還有地表上最棒的軍事人員，我可以這樣說：他真的做錯事情了。」

被問及美國政府此刻要對北韓做什麼，川普賣關子答說：「這很難說，是吧？這很難說。」

北韓則仍以其慣有的語調抨擊美國。北韓官方報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）說：「我們強大的革命武裝部隊正嚴密監控任何敵方的蠢動，我們的核子視野集中在美國用來侵略的基地，不光是在南韓與太平洋地區，還包括美國本土。」（譯者：中央社陳亦偉）1060412

(中央社)