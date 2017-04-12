紅葉永續社區動工 林全：村民生活更安全
去年莫蘭蒂颱風重創的延平鄉紅葉村，在中央與地方的努力下，預計興建51戶永久屋的紅葉永續社區，12日舉辦動土儀式，行政院長林全表示，中央與地方在6個多月的努力，終於讓紅葉社區遷建工程動土，他也呼籲災民在颱風期間要注意防颱，該撤離時也要盡速撤離。
不過雖然永續社區已經動工，但仍有地主傳出對於協議價購的土地價格過低，放棄土地所有權的意願不高等聲音。地主之一的胡金生指出，永續社區的5位地主中，都已經簽下同意書，但價格確實不高，約與當地的市價相當。
他說，每分地價格僅20多萬，他與其他2位地主因為都受災，基於犧牲奉獻的精神所以同意，但另外2位地主未受災，對於價格仍頗有微詞，希望政府可以善加溝通。
公共工程委員會主委吳宏謀指出，永續社區的目標在今年中秋節前完工，前提是要風調雨順，永續社區完工後，原本受災的社區住宅則要拆除，並加強水保工程。
林全強調，經歷6個多月的努力，中央與地方努力的取得用地、突破法規問題、爭取建設經費等，終於讓紅葉永續社區動工，工程絕對不馬虎，讓紅葉仍然是村民安居樂業的社區。
(中時)
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