莫少聰遭嫩妻放生 月薪4萬回鍋TVB求翻身

莫少聰傳近日回鍋香港TVB。（圖／中時資料照片）

56歲香港男星莫少聰1988年演出電影《中國最後一個太監》走紅，但他2011年在北京爆出涉毒遭逮，去年小他28歲老婆孫雲玲提出離婚，4歲女兒歸莫少聰扶養，媒體今(12日)報導，他疑因禁毒令在大陸工作盡失，近日回歸老東家TVB，接受月薪約4萬台幣的條件只求翻身。

大眼帥氣的莫少聰曾有過兩段姻緣，1997年間他與洪欣交往，生下一子，傳聞莫少聰當年不願結婚，也拒絕認兒子，多年來因此被貼上「負心漢」標籤，去年10月他首度發聲，氣回：「請你捫心自問，當年的事，真的錯都在我嗎？我沉默不代表我不敢說」，並附上「求放過」照片，正面回擊洪欣。

據《鏡周刊》報導，莫少聰6年前因染毒事件工作少掉大半，他只好到夜店開唱，並開茶館開源，但去年嫩妻孫雲玲依然求去，使莫少聰只好扛起照顧女兒責任，近日接受TVB邀約回香港拍戲，雖月薪只有台幣約4萬多，莫少聰仍相當惜福，而求證莫少聰經紀人回鍋TVB一事，對方表示：「不回應。」

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(中時電子報)