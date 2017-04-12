莫少聰遭嫩妻放生 月薪4萬回鍋TVB求翻身
56歲香港男星莫少聰1988年演出電影《中國最後一個太監》走紅，但他2011年在北京爆出涉毒遭逮，去年小他28歲老婆孫雲玲提出離婚，4歲女兒歸莫少聰扶養，媒體今(12日)報導，他疑因禁毒令在大陸工作盡失，近日回歸老東家TVB，接受月薪約4萬台幣的條件只求翻身。
大眼帥氣的莫少聰曾有過兩段姻緣，1997年間他與洪欣交往，生下一子，傳聞莫少聰當年不願結婚，也拒絕認兒子，多年來因此被貼上「負心漢」標籤，去年10月他首度發聲，氣回：「請你捫心自問，當年的事，真的錯都在我嗎？我沉默不代表我不敢說」，並附上「求放過」照片，正面回擊洪欣。
據《鏡周刊》報導，莫少聰6年前因染毒事件工作少掉大半，他只好到夜店開唱，並開茶館開源，但去年嫩妻孫雲玲依然求去，使莫少聰只好扛起照顧女兒責任，近日接受TVB邀約回香港拍戲，雖月薪只有台幣約4萬多，莫少聰仍相當惜福，而求證莫少聰經紀人回鍋TVB一事，對方表示：「不回應。」
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
關鍵字：莫少聰
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。