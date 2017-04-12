澎湖湖西鄉風車事件再爆衝突，鄉親集結縣府陳情抗議

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澎湖湖西鄉親上百人集結縣府抗議，鄉長吳政杰（右2）遞交陳情書，縣府建設處長薛宏營（左）代表接受。（陳可文攝）

澎湖湖西鄉設置風力發電風車引發抗爭越演越烈，12日鄉長吳政杰率同鄉親上百人前往縣府抗議，痛批縣府罔顧民意，要求台電立即停工，否則將更激烈行動抗爭到底。

台電擬在湖西鄉龍門村及果葉村後灣岸際設置6部3000KV風力發電風車，現已完成環評作業正計畫施工，詎料村民有疑慮群起抗議，全案陷入僵局。

前天台電不顧反對恣意偷渡施工，雙方爆發衝突，現場緊急協議暫緩施工，怎知，短短一天後台電大型機具又再次進場。

縣長陳光復親上火線與村民溝通，台電也同意兩年提撥回饋金1080萬元及村民敬老金，並當場簽署承諾書，允諾若風機運轉噪音超出規範容許值，台電須立即停機。

湖西鄉親要求台電遷移風車位置，但礙於現況面恐有難度，雙方仍達不成共識，台電以縣府核發的土地容許使用證明書再次進場施工，此舉立刻引爆導火線。

昨日上午鄉長吳政杰偕同上百名鄉親集結縣府抗議，痛批無良縣府罔顧民意護航台電，縣長及副縣長以公務外出為由未接見，建設處長薛宏營代表縣府出面接受陳情書。

吳政杰強調，台電未辦理協調會違反程序強行施作，縣府未善盡監督之責同意施工，這是損害地方權益、棄民意不顧的鴨霸行為。

縣府表態，一定與湖西鄉親站在同一陣線，也懇請鄉親理性力挺再生能源國家政策，現階段將積極協調台電先暫緩施工，待取得地方共識後再行推動。

(中時)