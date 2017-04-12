前瞻計畫公聽會 專家學者各有看法
前瞻建設公聽會今天繼續召開，中央大學大氣系教授彭啟明表示，台灣需要這樣的建設，但推動時需說清楚；新北市土木技師公會理事長余烈則說，他看不到計畫能解決缺水的答案。
立法院經濟委員會今天舉行第二場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，討論計畫中的水環境建設，包括台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、台北市副市長林欽榮等縣市首長，皆受邀出席。
彭啟明在會中表示，每年台灣都不斷遭遇到極端的乾旱，缺水與否像在賭博，有時候就靠颱風或場午後雷陣雨來解救，這就是可憐的台灣，所以台灣有一個這樣的建設是需要的。
彭啟明說，政府在推動計畫時，需要說清楚，因為還是會看到淹水，他認為這預算丟下去不能就代表不淹水，只不過淹水的情境會少一點；政府也該想辦法回答，這是不是資源分配的問題，這也是大家很疑惑的問題。
余烈則表示，台灣每一年夏天不是淹水就是缺水，翡翠水庫水又髒了不能喝，這對他們這個領域的人來說是個恥辱，但看瞻基礎建設計畫，卻看不到解決的答案。他也說，台灣的降雨量是全世界平均值的2.6倍，但是台灣使用的水是平均值的5分之1，所以他用恥辱來形容不是沒有道理，也表示不夠用心。
余烈表示，其實不用看各縣市首長、民意代表在搶這計畫8800億元的資源，大家如果用宏觀的角度來看到這事情，想到後代與必須做整體性的規畫，還會去搶嗎？建議執政黨要用對的人、對的方法，做對的事。1060412
(中央社)
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