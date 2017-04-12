郭瑤琪案有違法令 監委籲提非常上訴

前交通部長郭瑤琪因台北車站商場招商案被控收賄而遭判有期徒刑8年，監察院司法及獄政委員會今天通過調查報告，認為法院確定判決涉有違背法令之虞，籲請檢察總長提非常上訴。

根據監察委員王美玉、仉桂美所提的調查報告指出，台灣高等法院101年度重上更(二)字第104號判決涉有違背法令之處，判決理由欄內，並未對郭瑤琪於95年7月4日收受美金2萬元當時即已對屬賄賂「有所認識」且有協助南仁湖公司「不確定犯意」的相關證據有所說明，亦缺乏相關證據而認定事實的理由。

調查報告指出，有關郭瑤琪及李清波雙方是否有賄賂合意，曾經最高法院101年度台上字第4315號刑事判決予以指駁並發回更審，但該判決仍未調查釐清，也未於理由欄內說明認定的理由；確定判決理由欄推論郭瑤琪收受美金當時即有「不確定犯意」及「賄賂合意」，其認定事實不依證據徒憑臆測，以推論方式更違反論理法則。

此外，調查報告指出，此案確定判決認定被告郭瑤琪所收受茶葉罐內確有美金2萬元，是以該茶葉罐實際致送人李宗賢的證詞、李清波通訊監察譯文等認定，有違無罪推定原則及罪疑唯利被告原則。

監委認為，本案從未查得美金2萬元物證，法院認定茶葉罐內有美金2萬元所憑的是行賄者的證詞，但行賄者於偵查之初被列為被告，檢察官告知將適用證人保護法並予具結，參照司法院釋字第582號解釋及司法實務見解對於對向犯及適用證人保護法者，其證詞本質上存有較大的虛偽危險性，本於同一法理，除行賄者的證詞外，應有其他補強證據。

監委進一步指出，本案行賄者於調查局人員詢問時，對於行賄的情節證述均與法院最終認定的事實不符，到被告自行提出茶葉罐後，才在調查局人員提示下更改筆錄，其證詞客觀上已顯現有虛偽可能，而其他的補強證據如銀行換匯水單、取款憑條等，都無法適切證明茶葉罐內確有美金2萬元，則行賄者是否未將美金2萬元置於茶葉罐內，其懷疑並非不合理，依罪疑唯利被告及無罪推定原則，應予被告有利的認定及無罪判決。

監委說，既然是剝奪人民自由權的不利判決，所採證據、理由論述及邏輯論證當然要能達到「以昭折服」的程度，況且最高法院對於貪污治罪條例各種構成要件的闡釋，各說紛陳。本案即呈現出對價關係標準認定上的不一，爭議亦有原則上重要性，判決違誤之處不利被告，基於非常上訴有統一法令解釋、糾正判決違誤及保障無辜被告的目的，因此請法務部轉請最高法院檢察署檢察總長研酌提起非常上訴。1060412

(中央社)