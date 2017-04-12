幼時命苦沒讀書 爺奶彌補遺憾上學去
「阮少年時苦命沒讀冊」，華山基金會服務長輩時常聽到的心聲，因此今天特別舉辦一日小學堂，讓花蓮縣20名近百歲的長者背上書包、搭校車上學，彌補過去的遺憾。
雖然拄著拐杖，步履緩慢，但頭戴橘色學生帽、肩背綠色書包，教室裡同學喊著「起立，敬禮，老師好」的口令，爺爺奶奶們彷彿回到童年，更有許多人一圓心中的夢，因為他們幼年時未曾上學。
華山基金會花蓮縣站長林敏表示，感謝私立海星國小配合開設一日小學堂，讓高齡獨居長輩當起學生，並由海星國小學生一對一陪伴，擔綱美術小老師，帶著長輩們動手做復活節的彩繪蛋，一同做健康操、吃營養午餐，讓這群百歲老寶貝們體驗學生生活。
高齡102歲的時常鳳老奶奶，膝下無子女，丈夫過世後，獨自住在花蓮縣光復鄉，當她知道有上學的機會，搶著當學生，迫不及待上學去。由於過兩天就是時奶奶102歲生日，大家準備了蛋糕，一起祝福她生日快樂，歡度溫馨感人的一天。1060412
(中央社)
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