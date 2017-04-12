澎湖龍門赴縣府陳情 求未取地方共識前停工
澎湖龍門村民恕吼了！台電在龍門設置風力發電機組，100餘位村民今天再赴澎湖縣政府陳情要求台電立即停工，經縣府秘書長胡流宗與代表進行研商達成三項共識，暫時化解抗爭風暴。
台電在龍門設置風力發電機組，引發湖西龍門抗爭，從10日起抗爭、協調、溝通、說明、陳情等，已連續持續3天，包括縣長陳光復都親自出面協調並承諾噪音未符標準，機組立即停工。
100多位龍門村民今天早上由湖西長吳政杰和多位民代等陪同下前往縣府陳情抗議，馬公分局長丘立誠親率警力前往維持，過程平和，並由縣府建設處長薛宏營出面接下陳情書，同時派出10名村民代表與縣府作進一步協調。
縣政府秘書長胡流宗出面與龍門村民協調，對於村民陳情要求台電在尚未地區取得共識前，依據約定立即停工，將列入提案，同時17日由地方自行尋找公正檢測單位進行噪音監測和相關單位就有關問題再開會決定。
行政院98年核定澎湖為低碳島，除了興建雲林泊子寮至澎湖龍門的台澎海底電纜外，並在104年度同意在澎湖設置11組發電量96千瓦的風力發電機組其中講美2組、赤崁3組和龍門6組共，且己完成環境評審，至今都因村民反對而遲無法動工。1060412
(中央社)
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