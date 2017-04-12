維護美麗海灣 澎軍民動起來

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觀光季開鑼，澎湖防衛部所屬機步營等單位官兵幾乎總動員，協助海岸淨灘與公共環境打掃整理，提供遊客一個乾淨清新的旅遊環境。

澎湖縣政府環保局響應世界地球日，22日將動員全縣認養海灘的團體和各社區、單位等1500人在湖西龍門後援港舉辦擴大淨灘活動，維護美麗海灣的潔淨。

澎湖防衛部所屬機步、裝騎和戰車營等單位，連日來，分別派遣官兵針對觀光季的旅遊景點，包括馬公鎖港海岸沿岸、白沙後寮和雙湖園等地區實施淨灘、公共環境、溝渠等整理，讓沿岸與周邊環境，煥然一新，還給海岸美麗的風景，讓觀光遊客在澎湖旅遊時，能感受到美麗的島嶼。1060412

(中央社)