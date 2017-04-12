一個都不能少 警地毯協尋失智翁

金門一位80多歲患有失智症的周姓老翁，在超市外等候購物的老婆；但老婆購物完畢後，卻看不到老翁蹤影；所幸在員警地毯式蒐尋下，迅速找到老翁。家屬盛讚警察真是人民褓姆。

金門縣警察局今天表示，昨天中午一位陳姓老婦人心急如焚地跑到金湖分局金湖派出所報案；婦人表示，她的丈夫周姓老翁80多歲而且患有失智症，她在塔后超市購物時，讓老公一人獨自在外等候，但等她結束購物後，發現老翁已不見蹤影。

陳婦憂心老公失智，不知如何回家，也擔憂他發生意外，希望警方協助找尋。

金湖分局分局長劉清俊得知後，立即指示分局各內外勤單位警力動員到往塔后附近方圓2公里的道路、處所協尋。12時50分左右傳來好消息，偵查隊隊長蔡其豪和偵查佐張睿豪在夏興車站前路段尋獲老翁，隨後將老翁送回金湖派出所，並立刻通知陳姓婦人到所與老翁團聚。

陳姓婦人見到老翁平安無事，喜極而泣，對警方在這麼短的時間內，協助尋回走失的失智老公十分感謝，盛讚警察真是民眾的褓姆。

金湖分局分局長劉清俊表示，這起長者迷途走失事件，有賴報案家屬能明確描述走失者的衣著及善心人士指引可能方向，員警才能縮小搜尋範圍，並在短時間內尋獲老翁。

由於近來金門天氣多變，時晴時風時雨，如果未及時尋獲迷途長者，恐怕將有不測，警方呼籲鄉親多多注意家中長者的行蹤，對於失智者也可由各派出所代為向社會處聲請愛心手鍊或衛星定位器，確保高齡失智長者的平安。1060412

(中央社)