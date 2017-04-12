雅虎人權基金管理不善 陸異議人士提告
中國大陸異議人士最近向美國法院提告，控訴雅虎公司（Yahoo）近10年前協助大陸政府揪出異議人士，使他們身陷牢獄之災後，承諾設置基金補償，但未履行承諾。
美聯社報導，大陸異議團體在美國華府聯邦法院提出的訴訟，主張雅虎用以援助異議人士的1700萬美元基金管理不善。
2007年美國議員砲轟雅虎提供資訊權限，導致大陸異議人士王小寧和師濤在大陸入獄後，雅虎成立這個人權基金。
大陸異議團體今天提出的訴訟案指控雅虎，允許現已過世的異議人士吳弘達中飽私囊約1300萬美元的基金，還進行其他與自身利益相關的計畫。
雅虎創設此基金的原因，是要撥款資助曾因在網路發表意見而入獄的大陸異議人士，但實際撥給異議人士的款項僅70萬美元。
原告希望雅虎補足款項並支付賠償金。1060412
(中央社)
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