聯合航空強拖乘客下機 亞裔要求改善

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聯合航空（UnitedAirlines）強拖乘客下機引發眾怒，亞裔等團體要求聯航與航警改善待客態度，美國國會議員也敦促公司負責；聯航執行長承諾將於月底前公布檢討報告。

法新社報導，亞裔與阿拉伯裔美國人團體今晚在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）集會，堅持航空公司與安全人員改善對待少數團體的態度。

亞美公義促進中心（Asian American Advancing Justice）的黎雪（Tuyet Le）說：「我們來到這裡，為的是要求聯合航空與芝加哥航警負起責任、保持透明。」

聯邦眾議員夏柯斯基（Jan Schakowsky）也在記者會上說，她考慮立法阻止非自願地將旅客趕下飛機。她說：「飛機讓乘客上機之後，就不該要求他們下機。」

聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）承諾，將在30日前公布檢討報告。

此外，21位聯邦參議員發表聲明說：「對於確保航空業持續茁壯成長而言，顧客信任與信心至關重要。我們希望聯航努力積極地立即處理這起事件，做出必要改進，確保不會重蹈覆轍。」（譯者：中央社張曉雯）1060412

(中央社)