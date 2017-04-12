泰國大壁虎狠咬青蛇 救了同伴
泰國北部黎逸省一名婦人目睹一隻大壁虎見到同伴被一條蛇纏住，在思考如何解救後，多次狠咬這條蛇，終於讓同伴脫困，網友紛紛按讚。
泰國「WORKPOINT TV」新聞報導指出，一名居住在泰國北部的婦人目睹牆壁上有兩隻泰國大壁虎（蛤蚧）和一條青蛇，青蛇緊緊纏住其中一隻壁虎，另一隻似乎正在思考如何解救同伴，過沒多久，牠發動攻擊，多次狠咬青蛇，終於讓同伴脫困。
影片長達2分58秒，很多網友都完整看完，並紛紛留言表示，這才是真正的朋友，夠義氣，在面對危急時，不顧自身危險，不論是人或動物都應如此。1060412
(中央社)
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