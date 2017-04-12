美最愛超賣趕客下機排行榜非聯航 奪冠的是...
美國聯合航空(United Airlines)日前因要讓自家員工坐上飛機，粗暴將乘客強拖出機艙事件引發譁然，儘管聯航後來改稱該航班不是超賣，僅是售罄機位，但這仍讓大眾關注到美國航空公司機票超賣的情況十分嚴重，時常將已經坐上飛機的乘客趕下機。而據統計，美國航空公司中，最常將乘客趕下飛機的航空是西南航空(Southwest Airlines)。
根據美國運輸部（DOT）上個月的《航空消費報告》(Air Travel Consumer Report )指出，2016年美國最大的12家航空公司中，西南航空因超賣機票將乘客趕下機的數量奪冠，共有14,979名乘客，佔了超過去年12家航空公司總共趕下飛機的40,629名乘客的三分之一。至於這次暴力趕乘客下飛機，造成亞裔醫生濺血機艙的聯合航空，則是排名第6名。
據統計美國12家主要的航空公司中，每10,000乘客中，西南航空就有將近1乘客會被趕下飛機，而前10名航空公司為：
1. 西南航空(Southwest)- 0.99人
2. 捷藍航空(JetBlue)- 0.92人
3. 美國航空(American)- 0.64人
4. 邊疆航空(Frontier)- 0.58人
5. 精神航空(Spirit)- 0.58人
6. 聯合航空(United)- 0.43人
7. 阿拉斯加航空(Alaska)- 0.40人
8. 維珍航空(Virgin)- 0.12人
9. 達美航空(Delta)- 0.10人
10.夏威夷航空(Hawaiian)- 0.05人
(中時電子報)
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