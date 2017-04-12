求復合不成砍前女友78刀 蔡男獲判無期

吳姓大陸女子嫁來臺多年，與蔡姓男子有感情糾紛，去年9月吳女工作返家後，蔡男要求復合不成，持刀刺殺吳女78刀致死，蔡男雖自殘但送醫保住性命。高雄地院審結，認為53歲蔡男有憂鬱症，因一生心血房屋都給了女方，在悲觀下欲同歸於盡，犯後始終坦承犯行，依殺人罪判無期徒刑，可上訴。

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(中時)