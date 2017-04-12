責任制恐遭濫用 蔣萬安批總統違背承諾
勞動部4年來首次擬新增《勞基法》第84條之1公告責任制行業，立委蔣萬安指出，這已違反總統蔡英文選前不濫用責任制的承諾，立委林淑芬更痛批勞動部政策轉彎，政府帶頭做不良示範，恐引起滑坡效應，讓更多資方喊出要適用，這破口又該如何處理。
勞動部於10日正式預告草案，將教育部依法規辦理考試之闈內人員，和法務部所屬檢察機關警備車、勘驗車及偵防車駕駛，列入《勞基法》第84條之1工作者，引發外界質疑鬆綁一例一休。
今（12）日勞動部至立法院衛環委員會進行106年度預算凍結案專案報告，蔣萬安指出，勞基法實施已多年，偏偏在一例一休上路後，法務部才提出適用責任制，顯現在新法上的工時沒有彈性。
蔣萬安說，蔡英文在選前曾承諾停止責任制濫用，不要再有上班打卡制、下班責任制的狀況，現在已經違反蔡英文的競選承諾，且勞團也一再呼籲第84條之1要限縮使用，難道這就是勞動部對一例一休的解方？
林淑芬更進一步指出，過去由於不時傳出勞工過勞案例，2011年時，不分藍綠委員都提案要刪除84條之1，當時勞動部也承諾往限縮的方向進行檢討，現在卻從限縮到開放，政策大急轉彎，勞動部讓公部門帶頭適用責任制，恐造成滑坡效應，讓更多資方團體要求適用責任制，屆時這個破口該如何解決？
「就我來講，我並沒有轉彎。」勞動部長林美珠回應，過去或許有答應要檢討第84條之1，但現在並未重新檢討，業者來申請時，也邀請勞資雙方共同提出意見，經過審慎評估才開放適用責任制。
(中時)
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