幸福好康 徵新婚夫妻赴日參加雪地婚禮

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想身穿日本和服，在高山雪地中舉行婚禮，體驗白色浪漫的新人看過來！台中市觀旅局即日起徵求兩對台中新婚夫婦前往日本駒根市參加雪地婚禮，並擔任兩地觀光大使。

台中市觀旅局與日本長野縣駒根市辦理「2017純白婚禮活動」，徵求兩對台中新婚夫婦赴日參加雪地婚禮。

觀旅局表示，赴日時間為5月11日至14日，獲選的新人可參加駒根市「千疊敷山谷」舉辦的日式婚禮，在雪白山景中許下終身承諾，體驗白色浪漫。新人僅需負擔一晚住宿費用，其餘日本來回機票及三天兩夜之食宿、交通、日式婚禮和服及妝髮費用都由主辦單位全數補助。

觀旅局指出，純白婚禮觀光大使限期內自由報名，主辦單位將依報名資料進行書面審查，並擇優通知面談後決定赴日人選。只要是105年1月1日至106年4月19日辦理結婚登記（或結婚生效），其中一方設籍在台中的新婚夫妻，都可報名。

詳情可洽「台中觀光旅遊網」詳閱報名辦法並下載附件報名表，完整填寫並附相關佐證資料後，即日起至19日止以郵戳為憑，寄至「402台中市豐原區陽明街36號5樓台中市政府觀光旅遊局旅遊行銷科吳小姐收」，即可參與遴選。

觀旅局提醒，幸運獲選的台中、駒根觀光交流大使，除需配合市府的出訪行程並全程參與之外，且應於返國2個月內繳交1篇活動參與心得，並於106年度任期內出席兩地相關交流活動及協助雙方觀光宣傳。

純白婚禮會場位於海拔2000公尺以上，號稱日本阿爾卑斯山的木曾駒岳，有鮮明的四季景觀，其中最著名的觀光地是海拔約2600公尺的「千疊敷山谷」。

台中觀旅局長陳盛山說，台中市與日本長野縣駒根市交流密切，已連續4年合作辦理「純白婚禮」活動，今年1月駒根市市長杉本幸治曾率團工商界代表到台中訪問，並探望歷年在純白婚禮完成終身大事的「女兒及女婿」，依台灣習俗送紅包給乾孫子孫女，場面溫馨。1060412

(中央社)