阿里巴巴發布打假公報：像抓酒駕一樣

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中國大陸電商龍頭阿里巴巴集團發起的打假聯盟今天在杭州發布「聯合公報」，提出共建一個全球24小時無時差打假共同體，並稱要「像抓酒駕一樣打假」。

新浪科技引述公報報導，阿里巴巴打假聯盟共30家全球品牌成員於11日進行為期一天的閉門磋商，並達成共識。

其中提到，全球化趨勢正進一步加快商品和服務在世界各地的分發與流動，傳統的單一打假模式已不足以因應上述挑戰，亟待品牌權利人、電子商務平台、執法主體聯合起來，亟待全社會「像抓酒駕一樣打假」。

這份公報並呼籲構建一個全球24小時無時差的打假共同體。按照約定，打假聯盟將向成員開放誠信投訴待遇、共建平台申請使用權、線下線索舉報入口和線下案件情況諮詢服務等資源。

公報同時要求，成員應跳出自身利益，確實履行社會責任，就智慧財產權保護和打假工作展開經驗分享、公眾教育、社會宣傳等工作等，推動全社會共同關注打假和智慧財產權保護議題。

阿里巴巴旗下網站假貨充斥，甚至登上美國貿易代表署惡名市場名單。為展現打擊假貨的決心，阿里巴巴3月底公布「2016年阿里巴巴平台治理年報」時指出，去年整年破獲的假貨總額達人民幣30億元（約新台幣132億元）。1060412

(中央社)