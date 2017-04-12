Milky Cookie貝果店黃芥末醬 前年就過期
台北市政府衛生局日前接獲檢舉，於4月10日派員查察古吉食尚有限公司(Milky Cookie)使用及貯存逾期原料情形，現場發現製造場所儲存4項逾期烘焙原料，處分Milky Cookie新台幣9萬元罰鍰。
現場查獲包括水手牌特級強力粉22kg、水手牌蛋糕粉22kg已拆封、未拆封皆各1包，有效日期都於今年4月前。還有已拆封的烹氏黃芥末醬有效日期是2015年12月28日，已經過期逾1年，已拆封的墨西哥玉米餅調味粉，有效日期至2016日8月26日，現場封存不得使用。
衛生局表示，今日約談實際負責人到案說明，經調查違規屬實，依《食品安全衛生管理法》第15條及44條，處分Milky Cookie新台幣9萬元罰鍰。
Milky Cookie店家向台北市衛生局表示，水手牌特級強力粉及水手牌蛋糕粉用來製作餅乾，並未放在菜單上，有訂單才會提供；墨西哥玉米餅調味粉及烹氏黃芥末醬逾期，是因員工未確實查核日期所致。
衛生局指出，依據《食品安全衛生管理法》第15條規定，逾有效日期食品或食品添加物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者處分新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局查獲現場貯存4項過期原料，且分別有拆封及未拆封情形，顯有不當使用，已違反上述規定，應予處分並列管不定期稽查。台北市衛生局並呼籲廠商應愛惜商譽，勿自毀名聲。
台北市衛生局進一步說明，另發現該公司有4項食品衛生缺失，包括員工未戴工作衣帽、員工未做體檢、烤箱油污、麵粉類（食材）未離地放置，已依違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，要求該公司於4月13日前改善完成，屆期未改善，將依同法第44條，另案處分業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。
(中時)
關鍵字：衛生局、過期、Milky Cookie
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。