Milky Cookie貝果店黃芥末醬 前年就過期

台北市政府衛生局日前接獲檢舉，於4月10日派員查察古吉食尚有限公司(Milky Cookie)使用及貯存逾期原料情形，現場發現製造場所儲存4項逾期烘焙原料，處分Milky Cookie新台幣9萬元罰鍰。

現場查獲包括水手牌特級強力粉22kg、水手牌蛋糕粉22kg已拆封、未拆封皆各1包，有效日期都於今年4月前。還有已拆封的烹氏黃芥末醬有效日期是2015年12月28日，已經過期逾1年，已拆封的墨西哥玉米餅調味粉，有效日期至2016日8月26日，現場封存不得使用。

衛生局表示，今日約談實際負責人到案說明，經調查違規屬實，依《食品安全衛生管理法》第15條及44條，處分Milky Cookie新台幣9萬元罰鍰。

Milky Cookie店家向台北市衛生局表示，水手牌特級強力粉及水手牌蛋糕粉用來製作餅乾，並未放在菜單上，有訂單才會提供；墨西哥玉米餅調味粉及烹氏黃芥末醬逾期，是因員工未確實查核日期所致。

衛生局指出，依據《食品安全衛生管理法》第15條規定，逾有效日期食品或食品添加物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者處分新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局查獲現場貯存4項過期原料，且分別有拆封及未拆封情形，顯有不當使用，已違反上述規定，應予處分並列管不定期稽查。台北市衛生局並呼籲廠商應愛惜商譽，勿自毀名聲。

台北市衛生局進一步說明，另發現該公司有4項食品衛生缺失，包括員工未戴工作衣帽、員工未做體檢、烤箱油污、麵粉類（食材）未離地放置，已依違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，要求該公司於4月13日前改善完成，屆期未改善，將依同法第44條，另案處分業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。

(中時)