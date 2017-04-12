司改會議：人民可直接請求評鑑檢察官法官

我要評比

司改國是會議第三分組今日作出檢察官、法官評鑑制度重大決議，未來民眾可直接請求個案評鑑法官、檢察官，評鑑委員會若認有懲戒必要，無須經由監察院審查，可直接移送職務法庭。

國是委員會認為，檢察官、法官評鑑委員會過去的決議不受監察院或法務部、司法院尊重，因此決議提升檢評會個案評鑑的拘束效力，不再只是僅供參考。

委員會也決議，檢察官、法官評鑑委員會的預算、辦公地點應獨立。

(中時)