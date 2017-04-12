傷口深可見骨 鍾鎮濤澳洲受傷急送醫

鍾鎮濤前往澳洲工作，卻發生跌倒意外，左腳受傷，傷口深可見骨。(取材自范姜IG)

港星「阿B」鍾鎮濤在老婆跟女兒的陪伴下，前往澳洲工作，順便小小度假，沒想到發生意外，「B嫂」范姜昨在instagram上po出怵目驚心的照片，赫見老公鍾鎮濤躺在病床上，還附上創口照片，傷口深可見骨，引發外界關切。

鍾鎮濤在澳洲受了腳傷急送醫，從B嫂po的照片中看來傷口頗嚴重，讓女兒鍾懿擔心得趴在爸爸身上，事後范姜接受東網on.cc專訪，表示阿B受邀前往澳洲一間公司的晚宴上演唱，隔天他們一家人到附近景點觀光，鍾鎮濤打算到一顆大石頭上拍照，卻不慎跌倒撞傷右腳，當時他不以為意，以為是小小撞傷，直到牛仔褲滲出血來，一看才發現傷勢驚人，不斷出血，才趕忙搭車到醫院就診。

范姜表示，到醫院檢查後，才知道傷口爆開見骨，讓她看了都心驚，所幸縫了3針之後，已無大礙，不過這下阿B被囑咐得好好休息不能碰水，當晚他們全家已從澳洲回到香港，還好適逢復活節假期，鍾鎮濤無工作安排，正好專心陪孩子兼養傷。

(中時電子報)