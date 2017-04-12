司改會議陳瑞仁臨時動議 瞿海源拍桌嗆：不幹了

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司改國是會議第三組召集人瞿海源。(蕭博文攝)

司改國是會議第三組副召集人陳瑞仁。(蕭博文攝)

司改國是會議第三組今日召開第四次會議，副召集人、檢察官陳瑞仁提議變更議程，先行討論檢察官定位，但召集人瞿海源不滿拍桌，要求陳撤案否則將辭去召集人一職。最後陳選擇撤案，會議持續進行。

瞿海源會後表示，當時的確動怒，實在是因為心急，希望會議順利迅速進行。

法務部參事陳瑞仁在會議正式召開前提案，希望先討論檢察官定位，不料此話一出令瞿海源不滿，要求陳瑞仁撤案，否則將辭去召集人。

今日議程排定先行討論檢察官、法官多元晉用，法官、檢察官評鑑，檢察官定位則排在第三討論議案，但檢察官定位部分，僅由法務部完成報告，將留待下次會議討論。

(中時)