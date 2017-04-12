紅Bra方媛高調進城家 友急阻郭富城考慮清楚

傳郭富城與方媛婚事，朋友並不看好。（圖／達志影像）

郭富城將完成娶妻生子夢想。（圖／中時資料照片）

天王郭富城前年大方認戀小22歲方媛，上月兩人修成正果，爆在香港提交「擬結婚通知書」，有望在本月完婚，今(12日)媒體則報導，方媛雖得到準婆婆的認可，但遲遲無法打入郭富城好友圈，朋友得知郭富城鐵了心要娶方媛，甚至急忙問天王：「要不要考慮清楚？」

郭富城前年年底被狗仔直擊接方媛回家約會6天，之後他貼心送方媛到機場，發現身穿露背洋裝、露出桃紅色內衣的女友被為難，郭富城不顧包袱超MAN現身護花，戀情因此曝光，事後郭富城大方曬出兩人合影，宣示戀愛ING。

據《鏡周刊》報導，聽話、低調的方媛雖很快擄獲郭富城與郭媽媽的心，但始終無法打進郭富城好友圈，包括張智霖、邱淑貞丈夫沈嘉偉等，更有友人透露，方媛前年被拍，其實是自己獨家放消息給某間港媒，才使兩人關係見光，對於天王執意要娶她，朋友之間其實並不看好。

(中時電子報)