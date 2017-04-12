赴陸轉機要不要台胞證？他點出「被忽略的大問題」
台灣旅客入境中國須備有台胞證，但是，到中國轉機需不需要台胞證呢？影音平台「不要鬧工作室」近日推出最新影片「台灣人在中國轉機(被忽略的大問題)」，街訪民眾、詢問機場櫃檯以及旅行社等單位赴陸轉機是否要台胞證，但獲得的答案卻都不一樣。
全長約2分半鐘影片，訪問民眾、旅行社以及機場服務台人員，有些人「常理」推斷認為只是「轉機」應該是不用台胞證，但實際上，到中國轉機是需要出示台胞證；另若出發前來不及辦理，只能現場辦理落地簽，須備有效護照、身分證正本、及2張近期6個月內的2吋大頭照，簽證費人民幣50元，但僅用一次，回程還要再辦一次落地簽。
而其實不只這一案例不清楚赴陸轉機要不要台胞證，由於在陸轉機須先入境再轉機，即使是「過境不入境」仍需要備妥台胞證，而2014年就曾有台灣旅客從土耳其回台於上海轉機，卻因未攜帶台胞證險些滯留上海，對此，海基會當時回應，因大陸不承認台灣護照，依大陸規定「一定要台胞證」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。