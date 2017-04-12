赴陸轉機要不要台胞證？他點出「被忽略的大問題」

台灣領隊在辦理旅客報到手續，檢查相關證件。（本報系資料照片）

圖為旅遊業者辦理台胞證事宜。（本報系資料照片）

中國轉機需不需要台胞證呢? 不要鬧真實案例直接告訴你

台灣旅客入境中國須備有台胞證，但是，到中國轉機需不需要台胞證呢？影音平台「不要鬧工作室」近日推出最新影片「台灣人在中國轉機(被忽略的大問題)」，街訪民眾、詢問機場櫃檯以及旅行社等單位赴陸轉機是否要台胞證，但獲得的答案卻都不一樣。

全長約2分半鐘影片，訪問民眾、旅行社以及機場服務台人員，有些人「常理」推斷認為只是「轉機」應該是不用台胞證，但實際上，到中國轉機是需要出示台胞證；另若出發前來不及辦理，只能現場辦理落地簽，須備有效護照、身分證正本、及2張近期6個月內的2吋大頭照，簽證費人民幣50元，但僅用一次，回程還要再辦一次落地簽。

而其實不只這一案例不清楚赴陸轉機要不要台胞證，由於在陸轉機須先入境再轉機，即使是「過境不入境」仍需要備妥台胞證，而2014年就曾有台灣旅客從土耳其回台於上海轉機，卻因未攜帶台胞證險些滯留上海，對此，海基會當時回應，因大陸不承認台灣護照，依大陸規定「一定要台胞證」。

(中時電子報)