腰椎遭細菌吞噬 手術清創宛如拆炸彈

邱姓貨車司機（中）罹患罕見的「血行性脊椎膿瘍」，幸運的恢復健康並可行走自如，特別獻花感謝主治醫師傅建堯（左二）。（林欣儀攝）

台中市53歲邱姓貨車司機，2年多前突感下背部反覆疼痛，原以為是閃到腰，就醫、吃藥卻沒改善，深入檢查才知是數月前的外傷導致蜂窩性組織炎，引發血行性脊椎膿瘍，腰椎2節都被細菌吞噬，所幸經手術治療及復健，目前已可正常行走。

掀開上衣、邱男秀出左腹及後背分別長達25、30公分的手術痕跡，他說，發病時只感覺下半身痠痛，以為是閃到腰，到多家醫院就診卻未改善，且短短幾天就幾乎無法行走，生活、工作大受影響，很怕就此癱瘓。

國軍台中總醫院骨科醫師傅建堯指出，經X光檢查，發現邱男腰椎第2、3節有問題，一度懷疑是腫瘤或感染，再經核磁共振檢查，確認其第2、3節腰椎幾乎被細菌吞噬，裡面都是膿水與爛掉的組織，若不處理，死亡率高達25％，且可能癱瘓。

「施行手術像在拆除炸彈！」傅建堯說，經與家屬溝通，決定為邱男施行脊椎前位結合傳統後位手術，但因該部位遍布大血管、大神經及交感神經叢，必須逐一撥開再仔細清創，難度很高。所幸，7小時手術後再加上復健，邱男已可行走自如。

傅建堯表示，邱男病發前數月曾左手肘受傷，還導致蜂窩性組織炎及菌血症，沒想到病癒後，細菌卻轉移至脊椎，引發血行性脊椎膿瘍，其發生率每10萬人中約2.2人。

(中時)