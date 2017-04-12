腰椎遭細菌吞噬 手術清創宛如拆炸彈
台中市53歲邱姓貨車司機，2年多前突感下背部反覆疼痛，原以為是閃到腰，就醫、吃藥卻沒改善，深入檢查才知是數月前的外傷導致蜂窩性組織炎，引發血行性脊椎膿瘍，腰椎2節都被細菌吞噬，所幸經手術治療及復健，目前已可正常行走。
掀開上衣、邱男秀出左腹及後背分別長達25、30公分的手術痕跡，他說，發病時只感覺下半身痠痛，以為是閃到腰，到多家醫院就診卻未改善，且短短幾天就幾乎無法行走，生活、工作大受影響，很怕就此癱瘓。
國軍台中總醫院骨科醫師傅建堯指出，經X光檢查，發現邱男腰椎第2、3節有問題，一度懷疑是腫瘤或感染，再經核磁共振檢查，確認其第2、3節腰椎幾乎被細菌吞噬，裡面都是膿水與爛掉的組織，若不處理，死亡率高達25％，且可能癱瘓。
「施行手術像在拆除炸彈！」傅建堯說，經與家屬溝通，決定為邱男施行脊椎前位結合傳統後位手術，但因該部位遍布大血管、大神經及交感神經叢，必須逐一撥開再仔細清創，難度很高。所幸，7小時手術後再加上復健，邱男已可行走自如。
傅建堯表示，邱男病發前數月曾左手肘受傷，還導致蜂窩性組織炎及菌血症，沒想到病癒後，細菌卻轉移至脊椎，引發血行性脊椎膿瘍，其發生率每10萬人中約2.2人。
(中時)
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