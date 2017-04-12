藍委指水庫排砂爽到桃園　鄭文燦批：說法荒謬

桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安等今天赴立法院參與前瞻基礎建設條例草案公聽會。藍委批評，前瞻計畫中的石門水庫的阿姆坪段恐將泥沙排入大漢溪導致下游水患，「好了鄭文燦，苦了朱立倫」，鄭文燦受訪時反批，這說法很荒謬，因為計畫是在馬政府時代核定，時間是103年9月1日，當時他根本還沒當市長。

鄭文燦說，阿姆坪防淤隧道工程主要建立快速隧道，讓卡車將抽砂船的砂送到大漢溪，要滿水位才能水力排砂，「（國民黨）不知道計畫內容、來龍去脈，這樣的口水是沒必要」。

鄭說，朱立倫擔任桃園縣長時也曾要求石門水庫整建計畫，須給桃園人專用，現在當新北市長當然要放棄這種說法，新北市用水一定要桃園市石門水庫，「這些事情不要本位」，但也說可檢討阿姆坪防淤隧道工程有無必要性。

媒體詢問，台北市府認為自己沒有「內線」，所以爭取預算較吃虧，問鄭文燦是否真的需要內線？

鄭說，每一個城市建設需求不同，如雙北市的捷運已完成大部分，但桃園才剛起步，軌道建設的預算落在桃園、台中、高雄，台北市則是網路建設則走在前面，國家的預算挹注要考量城市發展性。

鄭文燦說，台北過去獲得資源較多，如舉辦花博耗費130億元，桃園舉辦台灣燈會規模不輸花博只用5億元；再者，台北市獲得統籌分配稅與補助款比較多，很多公司設在台北、工廠在桃園，形同污染在桃園、繳稅在台北，「我們承擔更多環境治理的責任」。

(中時)