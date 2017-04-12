起床第一泡尿為「可樂色」 當心罕病上身

北榮內科部輸血醫學科主任邱宗傑（右）和台大內科部血液科主治醫師侯信安（左）。（倪浩倫攝）

如廁小便、是多數人起床做的第一件事，但務必留心顏色是否有異，否則恐罕病上身！一名40歲男性，日前睡醒後如廁，驚見小便顏色呈現像「可樂」般的暗紅色，以為是血尿急就醫，一度找不出問題，在漸漸出現貧血現象後，才確診罹患罕見疾病「陣發性夜間血紅素尿症PHN」，置之不理恐致命。

收治該病例的台北榮總內科部輸血醫學科主任邱宗傑解釋，PHN是一種溶血疾病，紅血球因突變而出現溶血，約有1／3的患者睡覺時會出現溶血，釋出的血紅素會從腎臟排到尿液裡，所以睡醒第一次如廁，顏色會呈現可樂般的顏色，平均好發年齡為30歲，推估全台有365人罹病，但僅100多人確診，尚有200多人不知自己身陷危機。

統計顯示，PHN患者的5年存活期僅65％，血栓是死亡主因之一、佔40~67％。台大醫院內科部血液科主治醫師侯信安說，患者初期會出現包括疲倦、貧血、吞嚥困難、腹痛、呼吸困難等症狀，但當紅血球溶血時，會釋出造成血管收縮的物質，進而提高栓塞風險，「PHN患者發生靜脈栓塞機率是正常人62倍」；他強調，並非所有患者都會可樂尿，故當出現「找不出原因」的貧血時，又加上有疲倦、腎功能異常時，便要高度懷疑是PHN，可到大醫院進行抽血檢查。

傳統PHN的治療為支持性療法，包括輸血、類固醇藥物、雄激素、抗凝塑、補充維生素等方法，但僅能短暫緩和症狀，身體仍持續遭受破壞，骨髓移植則除了配對困難，同時有較高的併發症率和死亡率，非到緊急狀況並不建議使用。

邱宗傑說，現只要符合「頻繁輸血」、「容易疲倦」、「腎功能低落」等三種條件之一，便可接受健保給付接受「單株抗體藥物」治療，統計顯示，使用藥物後，患者5年存活期從65％，提高到和正常人無異，更有82％患者不再需要接受輸血。他曾收治一名女性患者，月輸血量曾高達1500c.c.，幾乎無法工作，幸在使用健保藥物後，已不再需要輸血，體力也恢復到可應付工作。

(中時)