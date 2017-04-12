幫助植物人 創世推母親節蛋糕義賣

冬山鄉「真心Sincere手工裝飾蛋糕」業者梁甄庭（右一）帶來3款蛋糕，盼大眾響應義賣。（李忠一攝）

創世基金會羅東分院為了募集植物人所需的照護經費，在蛋糕業者的協助下，帶來3款蛋糕義賣，盼社會大眾踴躍參與，讓母親享用美味蛋糕，同時也能幫助植物人。

今（12）日創世基金會羅東分院也邀請漢民社區銀髮族美少女合唱團，演唱「阿母的手」，為無法言語的植物人唱出對母親的感謝，並提前幫她們慶祝母親節。

住蘇澳鎮的楊媽媽，她的兒子「阿博」在10多年前，於火警中因一氧化碳中毒成為植物人，楊家為了照顧「阿博」，積蓄已經花用殆盡。前年「阿博」入住羅東分院，楊媽媽說，這10幾年來，每一年期盼的母親節禮物都一樣，就是希望兒子再開口叫她一聲「媽媽」。

為了幫助植物人，冬山鄉「真心Sincere手工裝飾蛋糕」業者梁甄庭，帶來彩虹蛋糕、馬卡龍蛋糕，以及採用食物印表機製作的相片蛋糕。

梁甄庭說，從小母親就告訴她要回饋社會，過去也常小額捐款給創世基金會等團體，盼能用自己的方式與力量幫助別人。

彩虹蛋糕6吋880元，馬卡龍蛋糕6吋900元，相片蛋糕8吋1400元，訂購者可至「真心Sincere手工裝飾蛋糕」（宜蘭縣冬山鄉冬山路231號2樓）自取，冷凍宅配費用為200元，愛心專線：03-9533468。

(中時)