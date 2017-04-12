印度男子膀胱結石1.4公斤 破該國紀錄
印度一名49歲男子巴特爾6日因腹部劇痛入院，經醫生檢查後發現病人膀胱結石，經動手術後，取出重達1.4公斤的結石，打破印度紀錄。
印度先前從病患身上取出最重的結石是在2010年，從一位癌症病患腹部取出，重達1.22公斤。
「每日郵報」（Mail Daily）報導，古茶拉底省（瓦薩德縣（Valsad）男子巴特爾（Maheshbhai Rasikbhai Patel）6日晚突然腹部劇痛，被送往當地的斯里賽納斯醫院（Sri Sainath Hospital）。
經醫師診斷並安排照射X光，發現巴特爾膀胱有結石，因而安排進行手術，取出一顆11.5公分x17公分，重達1.4公斤的結石。
為病人操刀的主治醫師巴特爾（Dhirubhai C Patel）表示，因為膀胱體積較小，所以一般結石的大小約在1到3公分左右，這次取出的結石真的很大。
巴特爾說，令人驚訝的是，即使病人膀胱中有這麼大顆的結石，但過去從沒發生過慢性疼痛，只有病發當晚才出現急性疼痛。
手術後，病人在醫院休養，正逐漸康復。1060412
(中央社)
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