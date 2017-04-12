前瞻建設未納農水路 藍委質疑本末倒置
國民黨立委張麗善今天表示，前瞻基礎建設未納農水路建設是本末倒置。民進黨團書記長李俊俋說，公務預算已有加強農田水路建設計畫，本來就有在做。
國民黨立法院黨團今天在立法院召開「沒有基礎哪來前瞻？農水路是農民的活路，7萬公里農水路，200年才能修完」記者會。
張麗善指出，行政院提出前瞻基礎建設，在水環境建設部分，雖編列新台幣2507億元宣稱要降低淹、缺水問題，但只著重在各大水庫及中央、縣市管河川及區域排水，全台農水路卻未編列經費，簡直是本末倒置。
張麗善說，台灣每年總用水量中有71.2%為農業用水，高達128.46億噸，又以灌溉用水111.81億噸居冠，既然農業用水是用水最大宗，為何不改善老舊灌溉渠道來增加水源水量，農業灌溉用水利用效率格外重要。
張麗善表示，在颱風、淹水時，農水路若未整修，農作物會被淹沒爛掉。農田排水是排水系統的源頭，政府高喊糧食自給率，卻對農業的基礎建設置若罔聞，呼籲前瞻建設應立即納入農水路建設。
民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，張麗善指沒基礎哪來前瞻，但包括農田排水等項目，都有編列在一般預算當中，106年公務預算，加強農田水路建設計畫，就有33億2600萬元，農地重劃區緊急農水路改善計畫9億2400萬元。
他表示，希望國民黨立委批評前先搞清楚內容，前瞻建設計畫是希望更快、更好，大規模的建設列入前瞻建設計畫，而農水路本來就在做。1060412
(中央社)
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