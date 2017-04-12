北市公布標準住宅單價 每坪近50萬元
台北市地政局今天公布3月份不動產交易量，賣買登記件數與棟數都比2月增加；去年12月標準住宅總價為新台幣1353萬元，單價每坪49.76萬元，住宅價格指數則是大樓漲、公寓跌。
地政局分析近期實價登錄量價動態及住宅價格指數，同時整合全市建物買賣案量及不動產經紀業執業家數等資料。
統計資料顯示，3月建物買賣登記件數1334件，較上月944件，增390件，增幅4成；建物買賣登記棟數為1993棟，較上月1441棟，增552棟，增幅3成8。
地政局表示，經統計，去年12月全市住宅價格指數108.13，較11月下跌，較前一年同期也下跌2成多，標準住宅總價為1353萬元，標準住宅單價每坪49.76萬元。
大樓住宅價格指數121.49，較11月上漲，較前一年同期上漲；公寓住宅價格指數98.19，較11月下跌，較前一年同期下跌。
地政局觀察大樓與公寓價格表現，大樓月線已連3月上漲，帶動季線及半年線走勢上漲，公寓月線、季線及半年線走勢均下跌，價格表現續弱。
至於開業中的房仲業者統計，地政局說，至3月止，已核發不動產經營許可共2625家，執業中家數為995家，較上月1004家，少9家，較去年同期1030家，少35家。1060412
(中央社)
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