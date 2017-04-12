立委籲李進勇停發燃煤及石油焦操作許可

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朝野立委與台灣健康空氣行動聯盟等團體今天要求，雲林縣長李進勇落實禁煤承諾，停發燃煤及石油焦殺人執照，勿展延六輕操作許可證，要求辦聽證廣納民意。

對此，雲林縣環保局回應表示，全台各縣市唯一將展延許可年限從5年減到2年，有理想但要面對現實，持續努力，至於聽證會，需要立法院修改行政程序法以規範。

台塑麥寮汽電共生廠燃煤操作許可證即將到期，民進黨立委劉建國、陳曼麗、陳素月、蔡培慧、國民黨立委盧秀燕等不分黨派立委與台灣健康空氣行動聯盟等團體上午召開記者會要求李進勇應落實禁煤承諾，翻轉雲林空氣將從停發許可證開始。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，台塑麥寮汽電共生廠共有7張燃煤操作許可證將在4月16日到期，占六輕全部總發電量19.19%，使用燃料包括重油、生煤、石油焦等污染性燃料，內含鉛鎘汞及戴奧辛等有害物質。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，燃煤至少排放84種有毒物質，燃煤空污就是毒氣，石油焦更是重污染，取得生煤和石油焦的操作許可證形同取得合法的殺人執照。

劉建國、盧秀燕等人呼應環保團體的主張，要求雲林縣政府審查做出行政處分前，應先召開行政聽證會，中央也應重視此問題，將許可拿回中央審查。

環保團體等共同訴求，包括全國應全面停止石油焦、生煤的操作許可證的核發與展延，終結固定污染源的合法殺人執照；如駁回展延有萬不得已的困難，至少審核過程應辦理行政聽證會等4項。

對於立委呼籲雲林停止核發生煤及石油焦展延許可，雲林縣環保局並表示，基於捍衛縣民的健康權，遵循既有國家法律制度，竭力做好管控六輕空汙工作，「請給我們持續努力的空間」。1060412

(中央社)