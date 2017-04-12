夜遊團撞見男屍 法醫：一氧化碳中毒亡
臉書「鬼故事夜遊團」團員8日晚間在宜蘭一處廢墟探險時，驚見一具身旁鋪冥紙的男屍。法醫研究所人員今天初步認定，死者應是一氧化碳中毒身亡。
臉書「鬼故事夜遊團」近30名團員8日晚間在宜蘭頭城新峰瀑布一處廢墟探險時，發現一具長蛆的男屍，身旁還鋪有冥紙、腳旁還有插香的腳尾飯、燃燒未完的木炭及炭盆，嚇壞所有團員。
檢警說，為釐清男屍身分及死因，法醫研究所人員今天於員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）解剖取樣，初步認為死者是因一氧化碳中毒身亡，死亡時間應超過2週，身體無外傷；至於相關臟器內的採集化驗報告預計1個月後出爐，之後就能進一步確認死因。1060412
(中央社)
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