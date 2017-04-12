急診室暴力 台中醉漢對醫護揮拳
47歲柯姓男子日前深夜酒醉路倒，被送到台中大甲李綜合醫院就醫，未料，柯男翌日清醒後，竟對急診室醫護拳打腳踢，還出言恐嚇醫師，警方依違反醫療法罪嫌將他移送偵辦。
李綜合醫院今天指出，9日晚間柯男因醉倒路邊被送到急診室，10日清早，李姓護理師對他進行病症評估時，卻被他揮拳打到臉。
不久，急診室林姓醫師前往查看，柯男躺在病床上，對醫師拳打腳踢，醫師閃避不及，下巴遭柯男拳頭打中。因醫師與護士都無明顯外傷，當下不以為意。
院方指出，事後，柯男在家屬陪同下辦理出院手術，未料，他離院後不久再度折返，在急診室內大聲喝斥醫師，揚言要對醫師提告，要醫護等人不准下班。醫護事後向警方備案，並向柯男提出告訴。
李綜合醫院副院長林榮輝表示，急診室必須留給醫護尊敬、專業的醫療空間，不容許有任何的醫療暴力行為，嚴厲譴責急診室暴力。院方支持醫護提告。1060412
(中央社)
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