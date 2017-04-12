伊能靜想再生一個 孩子能讓老公更成熟
48歲藝人伊能靜2015年再婚，並於去年生下女兒「小米粒」。她日前表示，想和老公秦昊再生一個，「孩子能給家庭帶來歡聲笑語」；對秦昊來講，他也會變得更成熟。
伊能靜2000年與歌手庾澄慶（哈林）結婚，並育有1子「小哈利」，不過兩人在2009年宣告離婚。伊能靜2015年與小她10歲的中國大陸演員秦昊再婚，兩人2016年6月喜迎女兒「小米粒」出世。
廣州日報今天報導，伊能靜日前帶著女兒參加芒果TV真人秀「媽媽是超人」，直言想和秦昊「再要一個」。她昨天向媒體表示，孩子能給家庭帶來翻天覆地的變化以及歡聲笑語；對秦昊來講，他也會變得更成熟。
伊能靜在採訪中也罕見談到哈林，現在誰有時間就誰陪伴小孩子，哈利是和哈林的第一個孩子，「是他教會我們怎麼當父母」。她也期盼，外界在這部分能減少一點猜測，多一點祝福。
在「媽媽是超人」節目中，秦昊為伊能靜和女兒準備了驚喜晚餐，少女心爆棚的伊能靜現場表白「我和你還在戀愛」。隨後，伊能靜開啟「逼問」模式，「你還記得你第一次送我的禮物是什麼嗎」、「我什麼時候最漂亮？」
對此，秦昊要不就是回答不準確，要不就是沉默以對。
針對外界質疑兩人感情「作秀」、「尷尬」，伊能靜說，沒想到和秦昊的感情模式引起這麼多討論，其實挺開心的。很多事情雖說是家裡的事，但有這麼多人關心並引起共鳴，這對自己和秦昊來講是很有意義的。
伊能靜認為，自己和秦昊的生活就像是很普通的家庭，沒有瓊瑤劇裡那麼多甜言蜜語，甚至更平淡一些，但這正是她選擇和秦昊在一起的原因。戲劇化的人生令人疲倦，希望選擇的是一個簡單的家庭生活。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。