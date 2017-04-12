私下關閉安全開關害員工斷指 老闆遭判刑

聚鎰公司負責人吳燦銘因衝壓機台常因裁切鋁版料材過長屢屢觸動安全裝置而停止，私下把衝床機台之光電安全感應裝置切斷，致使王性員工操作機器時，右手伸入機台但衝床機台卻未關閉，手指慘遭機台壓碎，治療後右手拇指近端指骨、第2指近端指骨及第3指至第5指截肢，且迄未達成和解，新北地院依業務過失致重傷害罪判吳燦銘10月徒刑。

吳燦銘庭訊時辯稱，當天因為材料太長導致機器無法運作，所以才關閉光電安全感應裝置，但操作不慎指頭遭壓斷是王姓員工自己作業疏失所致，他不認為有過失。

吳的委任律師也表示，本件衝床機屬於冷鍛機器，依經濟部標準檢驗規定，本來就不需要安裝安全護圍，即使吳燦銘有關閉光電安全感應裝置行為，亦無違反其注意義務。

法官認為，案發時這座衝床機台並無任何安全裝置正常運作，吳燦銘於案發時，就其應使安全裝置正常運作之義務，確有應注意、能注意，而未注意之過失，且該過失與王男受傷具有相當因果關係。

判決指出，衝床機台依規定應至少設有「連鎖防護式安全裝置」、「雙手操作式安全裝置」、「感應式安全裝置」或「拉開式或掃除式安全裝置」一種以上的安全設備，即使王男違反作業規定將手伸入機台內，也不能據此認為吳燦銘可因而免除其依法令應設置安全裝置，以避免機器造成危害之責任。

承審法官認為，吳燦銘對這件工傷意外具有責任，且王姓員工經治療後，仍減損40％手指機能，已屬重傷害，且吳燦銘迄未與員工達成和解，審結後判處10月徒刑。

(中時)