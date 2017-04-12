恐怖情人雙刀砍情敵 檢殺人未遂起訴
黃姓男子懷疑前女友移情別戀，今年情人節在女友住架外埋伏，眼見女友打扮漂亮與吳姓男子過節，醋勁大發，持2把水果刀朝吳男頸部攻擊，沿路追到馬路中才被警察制伏，被捕後，他辯稱是不小心揮到，但檢察官認為刀刀都平行揮砍，連續攻擊背部，造成吳顏面神經受損，身上多處撕裂傷，依殺人未遂起訴，並建請法官從重量刑。
31歲的黃男不甘心21歲陳姓女大生另結新歡，情人節下午5點多，看到女友和男子外出，質問女友：「你是不是和他交往？」陳回應：「關你什麼事！」隨即背包內拿出水果刀，攻擊吳男頸部、臉頰。
2人在路上追逐，陳女則在後方大喊救命，直到重慶北路3段馬路中間，黃男被趕來的警察壓制，事後他辯稱，不小心揮到頸部，並非要致人於死。
但檢察官發現，黃揮刀時與頸部平行，竟在光天化下砍完一刀之後還不斷追殺，刀刀深及肌肉層，並非皮肉傷，且血跡噴濺在馬路上，造成無關民眾極度恐慌，事後又飾詞狡辯，犯後態度不佳，認定是殺人未遂，依法起訴。
(中時)
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