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床給客粉！足球炸彈點亮人性光明面

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多特、摩納哥球迷
多特蒙德球迷收容球賽因炸彈延期、需要安頓的摩納哥球迷，還自拍合影留念。（取自多特蒙德推特）
摩納哥球迷
客隊摩納哥球迷在聽聞多特蒙德球隊巴士遭炸彈襲擊時，也舉起多特加油毛巾一起加油打氣。（取自多特蒙德臉書）

歐洲足球冠軍聯賽8強第1回合多特蒙德vs.摩納哥，因為主隊多特巴士遭到炸彈襲擊而喊卡。不論這是不是恐怖攻擊，安裝炸彈都來自於人性的黑暗面。然而，多特球團和球迷這樣的舉動，讓大家看到了人性的光明面。

球隊巴士遭炸彈襲擊 歐冠足賽喊卡

炸彈事件最後只造成多特巴士車窗破裂、後衛巴特拉（Marc Bartra）受傷，是不幸中的大幸，球賽也決定延到隔天，但大批摩納哥的客隊球迷怎麼安頓？

結果多特球團立刻在社群網路發動「#BedsForAwayFans」（床給客粉）活動，留言說：「親愛的摩納哥球迷，如果您在多特蒙德有住宿需求，請上推特查詢#bedforawayfans。」

透過推特，家中能夠提供多餘床位的多特球迷，和需要住宿的摩納哥粉絲能夠成功媒合，粉絲也紛紛po上雙方球迷一起共進晚餐、自拍留念的照片，超級溫馨，哪像原本要拚得你死我活的敵隊支持者！

足球不只是競賽，還有很多事情，遠比球賽的勝負更加重要。

其實，當巴士遭襲事件傳出時，比賽的西格諾伊杜納球場已經開放觀眾入場。當時在球場內的摩納哥球迷聞訊，竟也一同高呼「多特蒙德」、「多特蒙德」，替對手打氣祈福，也是人性光明面的展現。

(中時電子報)

關鍵字：多特蒙德摩納哥炸彈
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