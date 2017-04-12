女童忘記回家路　暖警助返家

蘇姓女童因不認得回家的路，熱心員警提供麵包和飲料，並協助女童找到家人。（孟祥傑翻攝）

蘇姓國小女童才剛隨家人搬到新北市中和南勢角地區，疑因對道路不熟，日前放學出校門不久，就忘記回家的路，走到中和警分局南勢派出所門口後來回徘徊，值班員警發現立刻上前關心，女童突然放聲大哭說：「警察叔叔，我找不到回家的路！」

員警將女童帶進派出所休息，並提供麵包和飲料，耐心詢問女童姓名、年齡後，打電話聯繫她所就讀的國小並通知家長，家長接到電話急忙趕到派出所，女童聽見媽媽的聲音，丟下手中麵包飛撲到媽媽懷中，當場喜極而泣，離開派出所時還回頭大聲說：「謝謝警察叔叔！」女童母親也不停向員警道謝。

(中時)